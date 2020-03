Sudans Ministerpräsident Hamdok entgeht Attentat

Sudans Ministerpräsident Abdalla Hamdok hat nach Angaben von Regierungsvertretern und den staatlichen Medien einen Anschlag überlebt. Hamdoks Konvoi sei am Montagmorgen auf dem Weg in sein Büro in Khartum von Sprengsätzen getroffen worden.

09.03.2020, 14.59 Uhr