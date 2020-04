Südkoreas Regierungspartei bei Parlamentswahl mit klarem Sieg

Mitten in der Coronavirus-Krise haben die südkoreanischen Wähler dem sozialliberalen Parteilager von Präsident Moon Jae In einen überwältigenden Sieg verschafft. Der Erfolg bei der Parlamentswahl am Mittwoch stärkt der Regierung im Covid-19-Kampf den Rücken.

16.04.2020, 05.55 Uhr