Sultan von Oman gestorben - Nachfolge unklar

Der Sultan von Oman, Qabus bin Said, ist am Freitagabend im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichteten die Staatsmedien am Samstag. Der vom Westen unterstützte Qabus regierte den Oman seit 1970. Er kam mit Hilfe der Kolonialmacht Grossbritannien auf den Thron.

11.01.2020, 02.00 Uhr