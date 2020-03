Terrormiliz Islamischer Staat bekennt sich zu Anschlag in Kabul

Der sogenannte Islamische Staat (IS) hat sich zum Anschlag in Kabul bekannt, bei dem am Freitag über 30 Menschen getötet wurden. Der Angriff sei von zwei Kämpfern mit Maschinengewehren und Granaten verübt worden, hiess es in der Erklärung der religiösen Fanatiker.

06.03.2020, 12.08 Uhr