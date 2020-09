Thailands älteste Hippo-Dame Mae Mali feiert Geburtstag mit Torte Mit einer riesigen Torte aus Früchten und Gemüse hat Nilpferddame Mae Mali in Thailand ihren 55. Geburtstag gefeiert. Sie ist das älteste Exemplar ihrer Art in dem südostasiatischen Land und ein Besuchermagnet im Khao Kheow Open Zoo im Osten des Königreichs, unweit des berühmten Touristenortes Pattaya. 09.09.2020, 10.55 Uhr

HANDOUT - Nilpferddame Mae Mali macht sich im Khao Kheow Open Zoo anlässlich ihres 55. Geburtstags über eine Torte aus Früchten und Gemüse her. Sie ist das älteste Exemplar ihrer Art in dem südostasiatischen Land und ein Besuchermagnet. Foto: -/Khao Kheow Open Zoo/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits Keystone/Khao Kheow Open Zoo/-

(sda/dpa)

Zahlreiche begeisterte Besucher brachten Mae Mali ein Ständchen und sangen «Happy Birthday», während sie sich an ihrer kunterbunten Torte bediente. In der Mitte prangte eine grosse «55» aus Karotten. Nach dem Knabbern ging Mae Mali erstmal baden.

Das Hippo-Weibchen lebte bis 2018 in einem Zoo in Bangkok. Nach dessen Schliessung wurde sie in ihr neues Gehege in der Provinz Chonburi gebracht. Mae Mali war ein Geschenk eines niederländischen Zoos ans alte Siam: Noch als Baby war sie im Juni 1967 im Alter von weniger als einem Jahr nach Thailand gekommen.

Dem betagten Nilpferd gehe es gesundheitlich gut, auch wenn Mae Mali durch ihr hohes Alter mittlerweile etwas langsam unterwegs sei, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf Tierärzte. In ihrem langen Leben hat sie 14 Jungtiere bekommen.