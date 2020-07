Tochter von Nelson Mandela in Johannesburg gestorben Zindziswa «Zindzi» Mandela, die Tochter des 2013 verstorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela, ist tot. Das bestätigte dessen Enkelin Ndileka Mandela am Montag der Deutschen Presse-Agentur. 13.07.2020, 11.03 Uhr

ARCHIV - HANDOUT - Nelson Mandela, 2013 verstorbener südafrikanischer Freiheitskämpfer, zeigt seiner jüngsten Tochter Zindzi Mandela einen Brief, in dem ihm zum 92. Geburtstag gratuliert wird. Zindziswa «Zindzi» Mandela ist tot. Foto: Debbie Yazbek/ Nelson Mandela Fo/NELSON MANDELA FOUNDATION/dpa Keystone/NELSON MANDELA FOUNDATION/Debbie Yazbek/ Nelson Mandela

(sda/dpa)

Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Zindzi Mandela - die als Botschafterin Südafrikas Interessen in Dänemark vertrat - starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war.

Zindzi Mandela war die Tochter von Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela. Pule Mabe, der Sprecher von Mandelas ANC-Partei, sprach der Familie im TV-Sender SABC sein Beileid aus.