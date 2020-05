Tom Cruise und Nasa planen Weltall-Dreh auf der Raumstation ISS

Tom Cruise will hoch hinaus: Der Schauspieler und die US-Raumfahrtbehörde Nasa planen einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Sie freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Cruise, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter.

06.05.2020, 08.27 Uhr