Tote nach Raketenangriff am Flughafen von Bagdad

Drei Raketen sind am Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad eingeschlagen und haben laut Sicherheitskräften mindestens acht Menschen getötet. Darüber hinaus seien zwei Fahrzeuge in Brand geraten, berichtete das irakische Medienzentrum für Sicherheit am Freitag.