Trotz Pannen: Grossbritannien senkt Warnstufe in Corona-Pandemie

Die britische Regierung hat die Warnstufe in der Corona-Pandemie trotz Pannen bei der Einführung eines Systems zur Nachverfolgung von Infektionsketten von vier auf drei gesenkt. Das teilte das Gesundheitsministerium in London am Freitag mit.