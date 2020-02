Trotz Verhandlungsmarathon kein Durchbruch bei EU-Finanzgipfel

Auf dem Sondergipfel zum EU-Haushalt ist weiter keine Lösung in Sicht. EU-Ratspräsident Charles Michel verhandelte nach Teilnehmerangaben am Freitag bis sieben Uhr morgens mit den 27 EU-Regierungen in Einzelgesprächen. Nun sollen die EU-Chefs erneut zusammenkommen.

21.02.2020, 11.14 Uhr