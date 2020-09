Trump bestreitet Bericht: «Millionen» Einkommenssteuer bezahlt

US-Präsident Donald Trump hat entgegen einem Bericht der «New York Times» erklärt, in den Jahren 2016 und 2017 «Millionen» Dollar Einkommenssteuer auf US-Bundesebene bezahlt zu haben. Bei der ersten TV-Debatte Trumps gegen seinen Herausforderer Joe Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in Cleveland fragte Moderator Chris Wallace den Präsidenten, wie viel Einkommenssteuer auf Bundesebene er im Jahr seiner Wahl - 2016 - sowie 2017 gezahlt habe. Trump antwortete: «Millionen von Dollar». Trump sagte ausserdem: «Ich möchte keine Steuern zahlen.»

30.09.2020, 07.46 Uhr