Trump bezeichnet Coronavirus weiterhin als «Kung Flu»

Trotz Rassismus-Vorwürfen hält US-Präsident Donald Trump an seiner Bezeichnung «Kung Flu» für das Coronavirus fest. Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) bei einem Auftritt vor jubelnden Anhängern in Phoenix (Arizona) er kenne «19 oder 20 Namen» für das Coronavirus.

24.06.2020, 03.30 Uhr