Trump: China gefährdet Zukunft von Finanzstandort Hongkong US-Präsident Donald Trump sieht die Zukunft des Finanzstandorts durch Chinas Pläne für ein Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone gefährdet. Dies erklärte eine Sprecherin des Weissen Hauses bei einer Pressekonferenz am Dienstag. 26.05.2020, 23.37 Uhr

Die USA sehen die wirtschaftliche Zukunft Hongkongs bedroht an, wenn China die Daumenschrauben bei den Freiheiten weiter anzieht. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

(sda/dpa)

Der US-Präsident sei verärgert über Chinas Vorgehen, sagte sie. Es sei schwierig zu erkennen, wie Hongkong ein Finanzzentrum bleiben könne, falls China die umstrittenen Pläne vorantreibe. Über etwaige Massnahmen gegen China sei aber noch nicht entschieden.

Peking plant derzeit ein Gesetz, das den Einsatz chinesischer Sicherheitsorgane in der Sonderverwaltungszone Hongkong ermöglichen soll. Tausende hatten am Wochenende in Hongkong trotz der Coronavirus-Pandemie dagegen protestiert.