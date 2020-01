Trump will vor Treffen mit Netanjahu Nahost-Friedensplan vorlegen

US-Präsident Donald Trump will seinen Friedensplan für den Nahen Osten in den nächsten Tagen vorlegen. Trump sagte, er wolle den Plan noch vor dem für Dienstag geplanten Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington veröffentlichen.