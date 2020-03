Trumps Test auf Coronavirus negativ ausgefallen Bei US-Präsident Donald Trump ist der Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen. «Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist», heisst es in einem Schreiben von Trumps Arzt, wie das Weisse Haus am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. 15.03.2020, 00.59 Uhr

Der Coronavirus-Test von US-Präsident Donald Trump ist negativ ausgefallen. KEYSTONE/AP/Alex Brandon

(sda/dpa)

Trump hatte sich unter wachsendem öffentlichen Druck auf das Coronavirus testen lassen. Er sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weissen Haus, er habe sich dem Test am Vorabend unterzogen.

Trump war am vergangenen Wochenende beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.