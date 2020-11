Türkei veröffentlicht nach Monaten erstmals vollständige Fallzahlen Nach monatelanger Kritik hat die türkische Regierung entgegen der bisherigen Praxis die täglichen Fallzahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Land bekanntgegeben. 25.11.2020, 20.15 Uhr

Menschen spazieren wenige Stunden vor der Sperrstunde entlang der Haupteinkaufsstrasse in Istanbul. Die türkische Regierung hat entgegen der bisherigen Praxis die täglichen Fallzahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Land bekanntgegeben. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa Keystone/AP/Emrah Gurel

«Heute beträgt die Zahl der Fälle 28 351», sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwochabend. Die Zahl liegt weit über den bisher bekanntgegebenen Werten. Ausserdem seien 168 Menschen am Mittwoch an oder mit Covid-19 gestorben, das sei der höchste Wert bisher, so Koca.

Der Gesundheitsminister hatte am 30. September eingeräumt, dass bereits seit Ende Juli nur die Infizierten mit Symptomen als Corona-Fälle gemeldet würden - nicht aber die Zahl der täglichen neuen Fälle. Das wurde unter anderem von der Türkischen Ärztevereinigung immer wieder scharf kritisiert. Zum Vergleich: Die Zahl der Infizierten mit Symptomen lag am Mittwoch demnach bei 6814. Mehr als 12 000 Menschen sind nach offiziellen Angaben bislang an oder mit Covid-19 gestorben. Koca kündigte an, dass von nun an die Zahl der Patienten mit und ohne Symptome veröffentlicht würden.

Heybet Aslanoglu, Vorsitzender der Vereinigung der Radiologietechniker in der Türkei, sagt der Deutschen Presse-Agentur, das Gesundheitssystem sei aufgrund der steigenden Zahlen von Covid-19-Patienten bereits ausgelastet. «In vielen Provinzen finden wir keine Intensivbetten mehr», die Intensivstationen von fast jedem Krankenhaus seien «randvoll». Experten hatten schon vor Monaten vor einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems gewarnt.

Auch Gesundheitsminister Koca gestand am Abend Engpässe ein. In Izmir etwa sei die Situation sehr erst, in manchen Krankenhäusern gebe es Probleme. Details nannte er nicht.

Die Bevölkerung der Türkei ist mit etwa 83 Millionen Einwohnern etwa so gross wie in Deutschland. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag am Mittwoch in Deutschland bei 18 633. Am Freitag war mit 23 648 gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden.