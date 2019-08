Über 60 Tote und 180 Verletzte bei Attentat an Hochzeit in Kabul

Bei einer Bombenexplosion während einer Hochzeitsfeier in Kabul sind am Samstagabend laut offiziellen Angaben mindestens 60 Menschen getötet und über 180 verletzt worden. Ein Attentäter zündete den Sprengstoff in einem Saal mit gegen Tausend Gästen im Westen der Stadt.