Ukraine-Konflikt: Neue Waffenruhe im Donbass hält bisher

Die neue Waffenruhe in der Ostukraine hält nach Informationen aus der Region bisher. Vertreter der prorussischen Separatisten in den Regionen von Donezk und Luhansk teilten am Montag mit, dass die kurz nach Mitternacht Ortszeit (23.01 Uhr MESZ) in Kraft getretene Feuerpause von den Regierungstruppen eingehalten werde.

27.07.2020, 11.23 Uhr