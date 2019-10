Unterhändler der USA und Nordkoreas zu Atomgesprächen in Schweden

Unterhändler der USA und Nordkoreas haben nach monatelanger Pause ihre Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm wieder aufgenommen. Die beiden Delegationen trafen sich am Samstag auf einer Insel in Stockholm, nahe der nordkoreanischen Botschaft.

Ende Juni trafen sich US-Präsident Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dabei einigten sie sich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf Arbeitsebene. (Bild: KEYSTONE/AP/SUSAN WALSH)

(sda/afp)

Das beobachtete ein Journalist von AFPTV. Die Gespräche, die auf Arbeitsebene stattfinden, werden von einem erneuten Raketentest Pjöngjangs in der vergangenen Woche überschattet.

An dem Treffen nehmen der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Stephen Biegun, und der nordkoreanische Gesandte Kim Myong Gil teil. Vermitteln soll der schwedische Sonderbeauftragte Kent Härstedt.

«Ich freue mich, dass sich die Arbeitsdelegationen der USA und Nordkoreas derzeit in Schweden befinden, um Gespräche zu führen», kommentierte die schwedische Aussenministerin Ann Linde das Treffen im Onlinedienst Twitter. «Der Dialog ist notwendig, um eine Denuklearisierung und eine friedliche Lösung zu erreichen», fügte sie hinzu.

Stockholm war schon im März 2018 und im Januar dieses Jahres Schauplatz von Gesprächen über die atomare Abrüstung Nordkoreas. Der nordkoreanische Gesandte Kim hatte sich vor seiner Abreise nach Schweden optimistisch gezeigt und «grosse Erwartungen» geäussert.

Die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea kommen seit Monaten nicht von der Stelle. Bei einem Gipfeltreffen in Hanoi im Februar hatten US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un keine Einigung über Schritte zur Denuklearisierung Nordkoreas erzielt.

Ende Juni trafen sich Trump und Kim in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Dabei einigten sie sich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf Arbeitsebene.

Erneuter Raketentest

Nordkorea hatte am Mittwoch, kurz nach der Bekanntgabe, dass es zur Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit Washington bereit sei, erneut eine ballistische Rakete getestet. Das «neuartige» Fluggeschoss Pukguksong-3 sei aus den Gewässern vor der Bucht von Wonsan abgefeuert worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA.

Bereits in der Vergangenheit hatte Nordkorea kurz nach einem Gesprächsangebot Waffen getestet. Experten zufolge will die Führung in Pjöngjang damit den Druck auf die Gegenseite erhöhen.