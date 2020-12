Italien Unwetter in Italien mit Lawinengefahr und Überschwemmungen Nach starken Regen- und Schneefällen in Italien besteht weiterhin Gefahr durch Lawinen. Für Teile Südtirols gelte die zweithöchste Warnstufe, teilten die Behörden am Dienstag mit. 08.12.2020, 15.24 Uhr

Männer schieben ein Boot inmitten einer überschwemmten Strasse in einem Wohngebiet an. Die Wetterlage in Italien bleibt nach heftigen Niederschlägen vom Wochenende angespannt, etliche Familien mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Keystone/LaPresse via ZUMA Press/Massimo Paolone

(sda/dpa)

Oberhalb von 2600 Metern seien Lawinen an steilen Grashängen jederzeit möglich. Auch der Verkehr bleibt beeinträchtigt, viele Berg- und Passstrassen in höheren Lagen sind gesperrt. Die Brennerautobahn konnten Autofahrer weiterhin nutzen.

Anders war die Lage am Dienstag auf der Schiene. Die Brennerbahnlinie blieb wegen eines Erdrutsches bei Bozen gesperrt. Auf anderen Strecken bereiteten umgestürzte Bäume Probleme. Weiter südlich hielten starke Regenfälle die Rettungskräfte in Atem. In den Regionen Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia Romagna, Kampanien und Sizilien zählte die Feuerwehr Tausende Einsätze.

Seit dem Wochenende hatte der Regen für Überschwemmungen gesorgt. Mindestens zwei Menschen waren in Italien ums Leben gekommen. Laut italienischem Innenministerium wurden rund 430 Menschen bei Evakuierungen gerettet.

Venetiens Regionalpräsident, Luca Zaia, sprach von Schäden in der nordöstlichen Region bis 500 Millionen Euro. Der Zivilschutzbehörde zufolge galt am Dienstag für die Regionen im Nordosten Italiens sowie um Rom und südlich davon die höchste Wetterwarnstufe Rot.