US-Aussenminister Pompeo hat Mitteleuropa-Reise in Prag begonnen US-Aussenminister Mike Pompeo hat in Tschechien seine mehrtägige Mitteleuropa-Reise begonnen. Der republikanische Politiker landete am Dienstagmorgen auf dem Vaclav-Havel-Flughafen in Prag, wie im Fernsehen zu sehen war. 11.08.2020, 11.42 Uhr

Mike Pompeo, Aussenminister der USA, trifft am Flughafen von Václav Havel in Prag ein. Der US-Aussenminister ist für einen zweitägigen Besuch in dem Land. Foto: Petr David Josek/AP POOL/dpa Keystone/AP POOL/Petr David Josek

(sda/dpa)

Für den Nachmittag war unter anderem ein Brauereibesuch mit seinem tschechischen Kollegen Tomas Petricek im westböhmischen Pilsen (Plzen) geplant. Weitere Stationen sind Slowenien, Österreich und Polen.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich einen teilweisen Abzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland angekündigt. Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat bereits ausgeschlossen, dass ein Teil der Militärangehörigen in sein Land verlegt werden könnte. «Man weiss noch nicht, wohin diese Soldaten gehen, aber sicherlich nicht zu uns, das stand niemals zur Diskussion», sagte der Gründer der populistischen Partei ANO der Zeitung «Pravo» (Dienstag).

Tschechien habe daran «kein Interesse». Zum Abschluss seiner Tour will Pompeo am Samstag in Warschau einen Vertrag über zusätzliche US-Truppen in Polen unterzeichnen.

In Pilsen dürfte dem republikanischen Politiker ein positiver Empfang bereitet werden. Viele Einwohner sind stolz darauf, am Kriegsende im Mai 1945 von der US-Armee befreit worden zu sein - und nicht von der Roten Armee, die erst später übernahm.