US-Bischof Malone tritt wegen Missbrauchsskandals zurück

Wegen eines Missbrauchsskandals in seiner Diözese gibt der Bischof von Buffalo im US-Bundesstaat New York sein Amt auf. Papst Franziskus habe das Rücktrittsgesuch des 73-jährigen Richard Malone angenommen, teilte der Vatikan am Mittwoch mit.

04.12.2019, 15.02 Uhr