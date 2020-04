US-Kongress will Sitzungspause wegen Corona-Krise am 4. Mai beenden Der US-Kongress will seine Pause wegen der Coronavirus-Pandemie wie geplant beenden. Die Politiker wollen am kommenden Montag wieder zu regulären Sitzungen zusammentreten. 27.04.2020, 23.38 Uhr

Der US-Kongress will seine Arbeit bald wieder regulär aufnehmen. KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

(sda/dpa)

«Wir werden nächste Woche wieder zusammenkommen», bestätigte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, am Montag auf Twitter. Das Büro des Mehrheitsführers der Demokraten im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, teilte mit, Hoyer habe die Fraktion darüber informiert, dass diese Kammer des Kongresses ebenfalls von nächsten Montag an ebenfalls wieder zusammentritt.

Der Senat und das Repräsentantenhaus hatten wegen der Ausbreitung des Coronavirus eine Sitzungspause bis zum kommenden Montag angekündigt. McConnell teilte nun mit, wenn Ärzte, Pflegepersonal, Lastwagenfahrer und Supermarkt-Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze in der Krise besetzten, müssten das auch Senatoren tun. US-Präsident Donald Trump möchte die von der Krise gebeutelte Wirtschaft möglichst schnell wieder öffnen. Die Bürger in der US-Hauptstadt sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus dazu aufgerufen, noch mindestens bis zum 15. Mai so weit wie möglich zu Hause zu bleiben.

McConnell teilte mit, der Senat werde seine Arbeitsweisen so modifizieren, dass sie «sicher» seien. «Aber wir werden unsere verfassungsmässige Pflicht erfüllen.» Der Senat wird von Trumps Republikanern kontrolliert, das Repräsentantenhaus von den Demokraten. In den USA sind inzwischen mehr als 980'000 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Mehr als 55'000 Menschen kamen infolge einer Infektion ums Leben.