US-Militär veröffentlicht Video von Al-Bagdadi-Angriff Das Pentagon hat erste Aufnahmen vom Angriff auf das Anwesen des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi veröffentlicht. Die körnigen, schwarz-weissen Luftaufnahmen zeigen US-Spezialkräfte, die auf das Gelände eindringen und Militärflugzeuge, die auf Militanten feuern.

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte Foto- und Videoaufnahmen vom tödlichen Angriff auf das Anwesen des IS-Führers Abu Bakr al Bagdadi am Samstag. (Bild: KEYSTONE/AP Department of Defense)

(sda/reu/afp)

Das Video zeigt eine massive, schwarze Rauchwolke, die aus dem Boden aufsteigt. Zuvor hatten Bomben Al-Bagdadis Anwesen dem Boden gleichgemacht.

Nicht zu sehen ist, wie Al-Bagdadi während des US-Angriffs in Syrien in einen Tunnel flüchtet. Dort sprenge er sich laut US-Angaben selbst in die Luft.

Die US-Streitkräfte hatten das Gebäude zum Ende des Einsatzes mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Das Anwesen habe danach ausgesehen wie ein «Parkplatz mit grossen Schlaglöchern», sagte General Kenneth McKenzie, der Kommandant des US-Zentralkommandos Centcom, am Mittwoch.

Angaben von Trump korrigiert

Vor Journalisten nannte McKenzie auch weitere Details zu dem Einsatz. So seien zwei Kinder getötet worden, als sich Al-Bagdadi mit einer Sprengstoffweste in die Luft gejagt habe, nicht drei, wie es US-Präsident Donald Trump darstellte. Angaben des Präsidenten, wonach der IS-Anführer «wimmernd und weinend und schreiend» in einen Tunnel gerannt sei, bestätigte der General nicht.

Al-Bagdadis Überreste wurden zunächst für DNA-Tests an einen sicheren Ort gebracht und innert 24 Stunden nach dem Tod an einem unbekannten Ort auf hoher See bestattet.

Trump hatte am Sonntag Al-Bagdadis Tötung bei einem US-Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatten die USA jahrelang gefahndet, er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Al-Bagdadi hatte im Juli 2014 ein «Kalifat» in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten.