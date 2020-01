US-Präsident Donald Trump ist in Zürich angekommen US-Präsident Donald Trump ist am Dienstagmorgen in Zürich an Bord einer Air Force One-Maschine gelandet. Inzwischen ist er mit einem Helikopter unterwegs nach Davos. Er nimmt ab am 50. Weltwirtschaftsforum (WEF) teil. 21.01.2020, 08.50 Uhr

