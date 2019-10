US-Richter stoppt in Alabama geplantes striktes Abtreibungsverbot

Ein US-Richter hat das im Bundesstaat Alabama geplante strikte Abtreibungsverbot vorerst gestoppt. Bundesrichter Myron Thompson erliess am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen das Gesetz, das am 15. November in Kraft treten sollte.