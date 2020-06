US-Sonderbeauftragter: Abrüstungsgespräche mit Russland «positiv»

Nach dem Ende der Gespräche mit Russland über die nukleare Abrüstung in Wien hat die US-Seite eine zweite Runde in Aussicht gestellt. Die Gespräche am Montag seien «sehr positiv» verlaufen und man habe sich grundsätzlich auf eine zweite Runde geeinigt.

23.06.2020, 00.14 Uhr