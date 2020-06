USA erreichen neuen Höchststand bei Corona-Neuinfektionen Mit rund 40 000 gemeldeten Fällen hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. 26.06.2020, 11.50 Uhr

Eine Corona-Teststation in Houston. Foto: David J. Phillip/AP/dpa Keystone/AP/David J. Phillip

(sda/dpa)

Damit ist der bisherige Rekordwert von rund 36 400 Neuinfektionen vom 24. April überstiegen, wie aus Zahlen der John-Hopkins-Universität hervorgeht. Die «Washington Post» hatte zuvor von über 39 327 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag berichtet.

Demnach planen Gliedstaaten wie Texas, Arizona, Florida und New Mexico, angekündigte Lockerungen vorerst nicht umzusetzen. Allein in Texas sei ein neuer Rekord von 6000 neuen Fällen binnen 24 Stunden erreicht worden. In den USA sind damit über 2,4 Millionen Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt geworden. Über 124 000 Menschen sind mit dem Virus gestorben.