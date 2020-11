Verdächtiger nach Schüssen auf orthodoxen Priester frei gelassen

Der nach den lebensgefährlichen Schüssen auf einen orthodoxen Priester in Lyon festgenommene Mann ist wieder frei. Es gebe keine Gründe, ihn weiter in die Ermittlungen einzubeziehen, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Bezug auf Justizkreise mit. Ausserdem sei der Gesundheitszustand des Mannes nicht mit einem Polizeigewahrsam vereinbar.

01.11.2020, 18.43 Uhr