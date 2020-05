Vereinte Nationen vermeiden direkte Reaktion auf Trump-Brief Die Vereinten Nationen (UN) haben eine direkte Reaktion auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump zum endgültigen Zahlungsstopp an die Weltgesundheitsorganisation WHO vermieden. 19.05.2020, 19.37 Uhr

Die Vereinten Nationen haben eine direkte Reaktion auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump zum endgültigen Zahlungsstopp an die Weltgesundheitsorganisation WHO vermieden. KEYSTONE/AP/Evan Vucci

(sda/dpa)

«Alle Antworten auf die aufgeworfenen Fragen sind in den Bemerkungen des Generalsekretärs gestern bei der WHO-Jahresversammlung zu finden und ich habe wirklich nichts hinzuzufügen», sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag in New York.

UN-Chef António Guterres hatte die WHO in seiner Botschaft am Montag als «unersetzbar» bezeichnet und bekräftigt, dass nach Überwindung der Pandemie erörtert werden müsse, warum das Coronavirus sich so schnell verbreiten und so viel Schaden anrichten konnte. Noch sei die Zeit dafür aber nicht gekommen. Guterres hielt die Rede allerdings vor der Veröffentlichung des Trump-Briefes.

Trump hatte die WHO am Montagabend in einem Brief ultimativ zu «wesentlichen Verbesserungen» innerhalb der kommenden 30 Tage aufgefordert. Ansonsten werde er die US-Zahlungen an die Organisation endgültig einstellen und die Mitgliedschaft der USA in der Organisation überdenken. Was genau Trump fordert, blieb vage. Er macht die Organisation für die hohe Anzahl der Toten in der Coronavirus-Krise mitverantwortlich.