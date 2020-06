Vereinte Nationen wollen günstiges Internet voranbringen

Die Vereinten Nationen wollen weltweit den Zugang zum Internet erleichtern. Einstiegsangebote für Breitband-Internet dürften auch in ärmeren Ländern nicht mehr als zwei Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens kosten, heisst es in einem «Fahrplan für digitale Zusammenarbeit», der in New York vorgestellt wurde.

12.06.2020, 15.47 Uhr