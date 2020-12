Verfassungsschutz beobachtet «Querdenken»-Bewegung

Der Verfassungsschutz im Bundesland Baden-Württemberg beobachtet als erster in Deutschland die «Querdenken»-Bewegung. Wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Mittwoch erfuhr, stufte der Inlandsgeheimdienst «Querdenken 711» als Beobachtungsobjekt ein.

09.12.2020, 09.36 Uhr