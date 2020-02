Vorstoss für Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland gescheitert Ein Vorstoss für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland ist im Bundesrat gescheitert. 14.02.2020, 13.24 Uhr

Auf deutschen Autobahnen wird es auch künftig kein generelles Tempolimit geben. Der Vorschlag einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern ist im Bundesrat gescheitert. KEYSTONE/DPA zb/JENS BÜTTNER

(sda/dpa)

Der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Strassenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde zu ergänzen, fand am Freitag in Berlin keine Mehrheit in der Länderkammer. Dieser Entscheid war erwartet worden