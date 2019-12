Wahlumfrage: Sozialdemokrat bei Präsidentenwahl in Kroatien vorn

Nach der Präsidentschaftswahl in Kroatien am Sonntag sehen Nachwahlbefragungen den oppositionellen Sozialdemokraten Zoran Milanovic in Führung. Das melden die Sender HRT und Nova TV sowie das Nachrichtenportal «24sata.hr».