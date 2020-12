Weihnachts-Elefanten überraschen Schulkinder in Thailand

Vier Elefanten in roten Weihnachtsmannkostümen und mit riesigen Corona-Schutzmasken haben Schülern in Thailand eine besondere Überraschung beschert. Der Elefanten-Besuch in der Stadt Ayutthaya nahe der Hauptstadt Bangkok finde seit 17 Jahren statt.

24.12.2020, 04.25 Uhr