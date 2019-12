Wettlauf gegen die Zeit bei Buschbränden in Australien

Mit steigenden Temperaturen sind die Feuerwehren in ihrem Kampf gegen Buschbrände im Süden Australiens in einen Wettlauf gegen die Zeit geraten. Meteorologen kündigten am Donnerstag für die kommenden Tage eine neue Hitzewelle mit Temperaturen weit über 40 Grad an.

26.12.2019, 02.37 Uhr