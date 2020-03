WHO-Chef an die Jugend in Corona-Zeiten: Ihr seid nicht unbesiegbar

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert an junge Leute, sich während der Coronavirus-Krise an die Ausgangsbeschränkungen zu halten. «Ich habe eine Botschaft für junge Leute», sagte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Ihr seid nicht unbesiegbar.»