Wieder mehr Corona-Fälle in Hongkong - vierte Welle

In Hongkong sind am Samstag 109 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut den Behörden gehen 102 davon auf örtliche Ansteckungen zurück. Sieben Fälle kamen von aussen. Es handelt sich bereits um die vierte Welle in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

19.12.2020, 12.40 Uhr