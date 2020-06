Zahlreiche Festnahmen im Umfeld von Oppositionspolitiker in Belarus

Bei Razzien in Weissrussland sind rund 15 Menschen mit Verbindungen zu einem politischen Rivalen von Präsident Alexander Lukaschenko festgenommen worden. Das teilte der Pressedienst des Präsidenten am Freitag mit, einen Tag nach den Razzien in der Belgazprombank.