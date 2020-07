Zahlreiche Verletzte bei Zugunglück in Tschechien

Beim Zusammenstoss eines Personenzugs mit einem Güterzug hat es am späten Dienstagabend in Tschechien dutzende Verletzte gegeben. Vier Schwerverletzte seien in Kliniken in Prag gebracht worden, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes in der Nacht zum Mittwoch mit.

15.07.2020, 00.41 Uhr