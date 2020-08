Zug in der Lombardei bei Mailand entgleist - drei Verletzte

In der Lombardei sind bei einem Zugunglück am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Wie die italienischen Behörden berichteten, entgleiste ein Regionalzug am Mittag rund 30 Kilometer nördlich der Metropole Mailand aus zunächst unbekannter Ursache.