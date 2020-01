Zwei Coronavirus-Fälle in Frankreich bestätigt

Erstmals sind Fälle des Coronavirus aus China in Europa aufgetreten: In Frankreich seien zwei Verdachtsfälle bestätigt worden, sagte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitag vor den Medien. Ein Patient werde in Bordeaux im Spital behandelt, der andere in Paris.

