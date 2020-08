Zwei Tote bei Hauseinsturz in Indien - Menschen in Trümmern vermisst

Beim Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses in Indien sind mindestens 16 Menschen in den Trümmern eingeschlossen worden. Zwei Tote und sieben Verletzte seien bereits herausgebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.