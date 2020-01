«Bester nicht-englischsprachiger Film»: Golden Globe für «Parasite» Das sozialkritische Thriller-Drama «Parasite» aus Südkorea hat den Golden Globe in der Sparte «bester nicht-englischsprachiger Film» geholt. Regisseur Bong Joon Ho nahm die Trophäe in der Nacht zum Montag in Beverly Hills entgegen. 06.01.2020, 03.10 Uhr

Der 50-jährige Regisseur Bong Joon Ho ist in der Nacht auf Montag mit einem Goldenen Globe ausgezeichnet worden. Die Brille von Elton John sorgte bei der 77. Verleihung der Golden Globes für Gesprächsstoff. Nicole Kidman flanierte zur 77. Verleihung der Golden Globes in einem knallroten Kleid über den roten Teppich.

(sda/dpa)

Der Film um eine vierköpfige ärmliche Familie, die sich bei reichen Leuten einschleicht, ist auch in den Sparten Regie und Drehbuch nominiert. «Parasite» hatte im vorigen Jahr auf dem Filmfestival in Cannes als erster südkoreanischer Film die Goldene Palme gewonnen.

Die amerikanische Schauspielerin Laura Dern gewann die fünfte Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn. Für ihre Rolle als gerissene Anwältin in dem Netflix-Scheidungsdrama «Marriage Story» wurde sie in der Nacht zum Montag in Beverly Hills zur besten Nebendarstellerin gekürt.

Dern setzte sich dabei unter anderem gegen Jennifer Lopez ("Hustlers») und Margot Robbie ("Bombshell») durch. Seit 1993 hat Dern vier Globes für Rollen in Fernsehproduktionen gewonnen, dies ist ihre erste Weltkugel-Trophäe in der Sparte Film.

Der australische Schauspieler Russell Crowe nutzte zudem seine Dankesrede bei den Golden Globes für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik. «Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel», liess Crowe von Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Sie erklärte, er sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben.

Politischer Appell

«Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist», zitierte Aniston ihn weiter. Crowe gewann am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Mini-Serie oder einem Fernsehfilm für «The Loudest Voice». Darin spielt er Roger Ailes, Produzent des rechtskonservativen Fernsehsenders Fox News.

Zuvor waren zahlreiche Stars zu der Gala pomös eingetroffen. Nicole Kidman flanierte in knallrot und schulterfrei. Elton John kam mit rosaroter Sonnenbrille und Jennifer Lopez zeigte sich mit riesiger gold-grüner Schleife auf ihrem Dress.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen. Das Beziehungsdrama «Marriage Story» ging mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die Filmtrophäen. Das Mafia-Epos «The Irishman» von Martin Scorsese und Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» starteten mit jeweils fünf Gewinnchancen.