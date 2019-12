Bibo und Oscar: «Sesamstrasse»-Darsteller Caroll Spinney ist tot Er spielte Jahrzehnte die «Sesamstrasse»-Figuren Bibo und Oscar - jetzt ist US-Schauspieler Caroll Spinney gestorben. Das teilte die Organisation Sesame Workshop am Sonntag mit. 08.12.2019, 22.58 Uhr

Der 85-Jährige habe schon länger an der Bewegungsstörung Dystonie gelitten, hiess es. Sie seien Spinney «immens dankbar» für alles, was er für die Kindersendung und für Kinder in aller Welt getan habe, betonte Mitbegründerin Joan Ganz Cooney in der Mitteilung. Spinney starb demnach am Sonntag in seinem Haus im US-Staat Connecticut.

In den 1960er Jahren war der Puppenspieler und Komiker Spinney auf «Sesamstrasse»-Erfinder Jim Henson (1936 -1990) getroffen. In den ikonischen Rollen des grossen, gelben Vogels Bibo (im Original Big Bird) und des griesgrämigen Oscar aus der Mülltonne arbeitete Spinney ab der ersten Sendung im Jahr 1969 mit. Erst im Oktober 2018 war der Puppenspieler in den Ruhestand gegangen.

Ab 2015 verlieh er den Figuren nur noch seine Stimme, denn es war zu beschwerlich geworden, die grossen Kostüme zu tragen. Für seine Arbeit erhielt Spinney mehrere Emmys und andere Preise.