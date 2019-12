Careys Christmas-Song 25 Jahre nach Veröffentlichung Nummer 1

25 Jahre nach Erscheinen hat es Mariah Careys Weihnachtssong «All I Want for Christmas Is You» an die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts geschafft. Es ist der erste Weihnachtssong an der Spitze der Charts seit 61 Jahren, wie Billboard am Montag mitteilte.

17.12.2019, 10.01 Uhr