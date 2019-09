«Game of Thrones» stellt bei TV-Preisen Emmys eigenen Rekord ein

Die letzte Staffel der Fantasy-Serie «Game of Thrones» ist bei den US-Fernsehpreisen als beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Die Produktion heimste die prestigeträchtige Auszeichnung bei der 71. Emmy-Verleihung in Los Angeles in der Nacht auf Montag ein.