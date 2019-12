2019 war das fünftwärmste Jahr in der Schweiz seit Messbeginn Das Jahr 2019 folgte wettermässig dem Trend der letzten Dekade: es war sehr warm, überdurchschnittlich sonnig und unterdurchschnittlich nass. Unter dem Strich ergab sich das fünftwärmste Jahr seit Messbeginn im Jahr 1864. 20.12.2019, 16.48 Uhr

Das fünftwärmste je registrierte Jahr überzog 2019 die Schweiz. Ein sehr warmes Jahr geht in der Schweiz zu Ende. Slackliner auf der Aare in Bern. Ein Gemeindeangestellter im Tessin trinkt Wasser unter brütender Sommerhitze. Bei Lausanne mussten die SBB am 26. Juli wegen der Hitze die Geleise kühlen, damit sich diese nicht verbiegen. Willkommene Abkühlung für einen Jungen in Genf. Die Schweiz hat das fünftwärmste Jahr seit Messbeginn hinter sich. Kühe bei Meggen LU trotzen der Sommerhitze an einem Schattenplatz. Abkühlung an den Ufern des Walensees.