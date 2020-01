23-Jähriger in Le Trétien VS beim Wandern abgestürzt und verstorben

Ein 23-jähriger Mann aus dem Wallis ist am Donnerstag in der Region von Le Trétien in der Gemeinde Salvan bei einem Wanderunfall ums Leben gekommen. Er rutschte in einem Couloir auf dem Schnee aus und stürzte rund 250 Meter einen steilen Abhang herunter.