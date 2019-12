34-Jähriger fährt Wagen gegen Brückengeländer und flüchtet zu Fuss

Eine halsbrecherische Fahrt eines 34-jährigen Autolenkers über die Autobahnen A3 und A13 hat am Mittwoch mit einem Totalschaden an einem Brückengeländer in Zizers GR geendet. Der Fahrer wollte zwar noch zu Fuss flüchten, wurde aber von der Polizei gestellt.

18.12.2019, 17.51 Uhr